عاجل وبالفيديو..الهجوم على منصة مؤتمر ''الاتحاد الاشتراكي'' و مؤتمرون يطالبون لشكر بالرحيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن كلمة المؤثمرين حول مناقشة المقررات التنظيمية لحزب الإتحاد الإشتراكي، تحولت إلى وقفة إحتجاجية وهجوم على المنصة التي يتواجد بها إدريس لشكر والموالون له من المكتب السياسي للحزب.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن كلمة المؤثمرين حول مناقشة المقررات التنظيمية لحزب الإتحاد الإشتراكي، تحولت إلى وقفة إحتجاجية وهجوم على المنصة التي يتواجد بها إدريس لشكر والموالون له من المكتب السياسي للحزب.



وأفادت مصادر من داخل المؤتمر، أنه الفضاء تحول إلى وقفة إحتجاجية وسط جدال ونقاش بين الحاضرين الموالين "لإدريس لشكر" ضد المعارضين له، حيث رفع المحتجون شعار إرحل في وجه الكاتب الأول حفاظا على وحدة وتماسك الحزب.



ويحاول بعض قادة حزب الإتحاد الإشتراكي، في هذه اللحظات إحتواء الأزمة، بعد مغادرة إدريس لشكر لقاعة المؤتمر خوفا من خروج الأمورعن السيطرة.