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بسبب هذه الصور..دنيا باطما في قلب موجة من السخرية

بتاريــخ : 20 ماي 2017 / 14:52 بسبب هذه الصور..دنيا باطما في قلب موجة من السخرية | ثقافة و فنون
بسبب هذه الصور..دنيا باطما في قلب موجة من السخرية
عبر عدد من المُتتبعين لأخبار الفنانين المغاربة عن سخريتهم من الصور الجديدة التي شاركتها الفنانة المغربية دنيا باطما مع معجبيها عبر تطبيق ''السناب شات'' و هي تضع الحناء على رجليها بشكل مثير.

شوف تيفي

عبر عدد من المُتتبعين لأخبار الفنانين المغاربة عن سخريتهم من الصور الجديدة التي شاركتها الفنانة المغربية دنيا باطما مع معجبيها عبر تطبيق "السناب شات" و هي تضع الحناء على رجليها بشكل مثير.

و قد ظهرت دنيا الحامل في شهرها الأخير بقفطان مغربي أبيض مطرز و هي تضع الحناء، على مستوى رجليها خلال حفل أقامته ليلة أمس بمنزلها بالبحرين جمعت من خلاله قريباتها و صديقاتها.

هذا و من المنتظر أن تضع دنيا باطما خلال الأسبوع المقبل،مولودتها "غزل" قبل حلول شهر رمضان المبارك.

 

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شوف تيفي المغرب دنيا باطما حفل حناء

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