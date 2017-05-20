بسبب هذه الصور..دنيا باطما في قلب موجة من السخرية ﻿

شوف تيفي
عبر عدد من المُتتبعين لأخبار الفنانين المغاربة عن سخريتهم من الصور الجديدة التي شاركتها الفنانة المغربية دنيا باطما مع معجبيها عبر تطبيق "السناب شات" و هي تضع الحناء على رجليها بشكل مثير.
و قد ظهرت دنيا الحامل في شهرها الأخير بقفطان مغربي أبيض مطرز و هي تضع الحناء، على مستوى رجليها خلال حفل أقامته ليلة أمس بمنزلها بالبحرين جمعت من خلاله قريباتها و صديقاتها.
هذا و من المنتظر أن تضع دنيا باطما خلال الأسبوع المقبل،مولودتها "غزل" قبل حلول شهر رمضان المبارك.
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