 قبل النطق بالحكم..حقائق جديدة تظهر في قضية البرلماني مرداس..و هذا ما قام به الزوج المقتول في حق زوجته الخائنة ﻿
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قبل النطق بالحكم..حقائق جديدة تظهر في قضية البرلماني مرداس..و هذا ما قام به الزوج المقتول في حق زوجته الخائنة | حوادث و حقوق

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قبل النطق بالحكم..حقائق جديدة تظهر في قضية البرلماني مرداس..و هذا ما قام به الزوج المقتول في حق زوجته الخائنة

بتاريــخ : 20 ماي 2017 / 14:10 قبل النطق بالحكم..حقائق جديدة تظهر في قضية البرلماني مرداس..و هذا ما قام به الزوج المقتول في حق زوجته الخائنة | حوادث و حقوق
قبل النطق بالحكم..حقائق جديدة تظهر في قضية البرلماني مرداس..و هذا ما قام به الزوج المقتول في حق زوجته الخائنة
في تطورات جديدة حول قضية البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، كشفت مصادر مقربة من التحقيقات، بعد جلسة المواجهة التي جمعت الخميس الماضي أرملة مرداس بعشيقها مشتري، أن الزوجة الخائنة طردها البرلماني

شوف تيفي:

في تطورات جديدة حول قضية البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، كشفت مصادر مقربة من التحقيقات، بعد جلسة المواجهة التي جمعت الخميس الماضي أرملة مرداس بعشيقها مشتري، أن الزوجة الخائنة طردها البرلماني مرداس من "فيلته" بعدما كشف خيانتها له.

و أوردت يومية الصباح استنادا لذات المصادر، أن نقاشا حادا بين الزوجة المتهة التي كانت ناشزا في منزل والديها و البرلماني الضحية، ساهم في التعجيل بتنفيذ الجريمة، إذ تلقى هشام مشتري مكالمة من هاتف عشيقته المتزوجة و هو الهاتف الذي سلمه لها و ظلا يستعملانه خلسة عن الزوج، إذ في اليوم نفسه تلقى المتهم مكالمة من زوجة مرداس، أخبرته فيها أن البرلماني قرر تجريدها من الممتلكات و هو ما دفعه إلى التعجيل بتصفية الضحية في اليوم نفسه.

و بالفعل تضيف المصادر، استعجل مشتري الأمر و نفذ جريمته بالرصاص ثم فر من قرب الفيلا قبل عودته في الليلة نفسها مع المُعزين إثر انتشار خير مصرع مرداس.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مرداس مشتري وفاء

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