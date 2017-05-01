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إنفجار يهز مكتبة المطالعة بكلية الآداب إبن زهر بأكادير...وخوف كبير يسكن الطلبة

بتاريــخ : 20 ماي 2017 / 13:58 إنفجار يهز مكتبة المطالعة بكلية الآداب إبن زهر بأكادير...وخوف كبير يسكن الطلبة | حوادث و حقوق
إنفجار يهز مكتبة المطالعة بكلية الآداب إبن زهر بأكادير...وخوف كبير يسكن الطلبة
كشف بعض الطلبة من خلال حساباتهم في الفايسبوك، عن حالة الرعب والهلع التي أحدثها سماع دوي إنفجار داخل قاعة المكتبة والمطالعة بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بأكادير حيث كان يتواجد العشرات من الطلبة.

شوف تيفي

كشف بعض الطلبة من خلال حساباتهم في الفايسبوك، عن حالة الرعب والهلع التي أحدثها سماع دوي إنفجار داخل قاعة المكتبة والمطالعة بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بأكادير حيث كان يتواجد العشرات من الطلبة.

وأضاف أحد الطلبة أن الحادث الذي أفزعهم يطرح اكثر من سؤال حول كيفية الأشغال التي تجريها الكلية منذ سنوات والتي رصدت لها ميزانيات ضخمة، مطالبا الوزارة بافتحاص الأوراش والمؤسسات التي سيتم إفتتاحها رسميا في الأسابيع المقبلة حماية لأبناء الشعب من أن يتحولوا من طلبة علم إلى ضحايا.


من جهة ثانية، قلل مصدر مسؤول بجامعة إبن زهر في تصريح "لشوف تيفي"، ان الإنفجار أحدثه تماس كهربائي بكلية الاداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة إبن زهر صبيحة اليوم بأكادير، مؤكدا أن بحثا سيفتح في الموضع لمعرفة ملابسات الواقعة.

‫شوف تيفي

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ابن زهر أكادير الكهرباء الإنفجار شوف تيفي

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