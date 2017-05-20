 تسريب دعوة حفل زفاف كوبل ''طانطان'' الفائز بلقب لالة لعروسة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

قبل النطق بالحكم..حقائق جديدة تظهر في قضية البرلماني مرداس..و هذا ما قام به الزوج المقتول في حق زوجته الخائنة | حوادث و حقوق

قبل النطق بالحكم..حقائق جديدة تظهر في قضية البرلماني مرداس..و هذا ما قام به الزوج المقتول في حق

إنفجار يهز مكتبة المطالعة بكلية الآداب إبن زهر بأكادير...وخوف كبير يسكن الطلبة | حوادث و حقوق

إنفجار يهز مكتبة المطالعة بكلية الآداب إبن زهر بأكادير...وخوف كبير يسكن الطلبة

تسريب دعوة حفل زفاف كوبل طانطان الفائز بلقب لالة لعروسة | مجتمع

تسريب دعوة حفل زفاف كوبل ''طانطان'' الفائز بلقب لالة لعروسة

عاجل: تذكير هام للمغاربة..نقصو ساعة | بوليتيك

عاجل: تذكير هام للمغاربة..نقصو ساعة

ضربو دبلوماسي مغربي واتهموه بالتحرش: آخر صيحات الدبلوماسية الجزائرية البارعة في التزوير و قلب الحقائق ! | بوليتيك

''ضربو دبلوماسي مغربي واتهموه بالتحرش'': آخر صيحات الدبلوماسية الجزائرية البارعة في التزوير و قلب

أخت رونالدو تلهب شرم الشيخ بلباسها المثير | منوعات

أخت رونالدو تلهب شرم الشيخ بلباسها المثير

لا يصدق..حراكة مغاربة عاشو أغرب مغامرة فحياتهم بعدما تقادا ليهم ليصانص وسط لبحر‎ | مجتمع

لا يصدق..حراكة مغاربة عاشو أغرب مغامرة فحياتهم بعدما تقادا ليهم ليصانص وسط لبحر‎

مشات فيها.. البوليسية لي حصلها راجلها شدوها فالحبس..و صاحبها خرج بعدما تنازلات ليه مرتو+ تفاصيل جديدة | حوادث و حقوق

مشات فيها.. البوليسية لي حصلها راجلها شدوها فالحبس..و صاحبها خرج بعدما تنازلات ليه مرتو+ تفاصيل

القطاعات الحكومية تُطلق حملة توظيف بمنطقة الريف | بوليتيك

القطاعات الحكومية تُطلق حملة توظيف بمنطقة الريف

وحدة الوطن خط أحمر

تسريب دعوة حفل زفاف كوبل ''طانطان'' الفائز بلقب لالة لعروسة

بتاريــخ : 20 ماي 2017 / 13:39 تسريب دعوة حفل زفاف كوبل طانطان الفائز بلقب لالة لعروسة | مجتمع
تسريب دعوة حفل زفاف كوبل ''طانطان'' الفائز بلقب لالة لعروسة
نشرت إحدى الصفحات المتخصصة في الأعراس المغربية عبر صفحتها الرسمية على تطبيق الإنستغرام صورة لبطاقات دعوة زفاف المُتوجين بلقب لالة لعروسة في موسمه الحادي عشر، ويتعلق الأمر بممثلي مدينة طانطان

شوف تيفي

 نشرت إحدى الصفحات المتخصصة في الأعراس المغربية عبر صفحتها الرسمية على تطبيق الإنستغرام صورة لبطاقات دعوة زفاف المُتوجين بلقب لالة لعروسة في موسمه الحادي عشر، ويتعلق الأمر بممثلي مدينة طانطان منعم ونسرين.

ومن خلال بطاقة الدعوة اتضح أن كوبل طانطان احتفلا بزفافهما أمس الجمعة بـ «بالوزا لاند» بمدينة مراكش ابتداءا من الساعة الثامنة مساءا.

جدير بالذكر، أن مساء اليوم السبت سيكون محبي برنامج لالة لعروسة على موعد مع البرايم النهائي وذلك ابتداءا من الساعة العاشرة إلا الربع دقيقة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

تسريب منعم نسرين كوبل طانطان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

لا يصدق..حراكة مغاربة عاشو أغرب مغامرة فحياتهم بعدما تقادا ليهم ليصانص وسط لبحر‎ | مجتمع

لا يصدق..حراكة مغاربة عاشو أغرب مغامرة فحياتهم بعدما تقادا ليهم ليصانص وسط لبحر‎

عاجل: مغاربة طاع ليهم الدم بسبب خطأ في هواتفهم اليوم السبت | مجتمع

عاجل: مغاربة طاع ليهم الدم بسبب خطأ في هواتفهم اليوم السبت

بالصور.. ردة فعل غاضبة من المغاربة اتجاه شاب خليجي أهان المغربيات | مجتمع

بالصور.. ردة فعل غاضبة من المغاربة اتجاه شاب خليجي أهان المغربيات

هام للمغاربة..موجة حر بهذه المناطق بالمملكة | مجتمع

هام للمغاربة..موجة حر بهذه المناطق بالمملكة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..مُقدمة أخبار الأولى تبكي بكل تأثر مباشرة على الهواء بعد وفاة الإعلامية سميرة الفيزازي | قنوات أخرى
منذ 52 دقيقة

بالفيديو..مُقدمة أخبار الأولى تبكي بكل تأثر مباشرة على الهواء بعد وفاة الإعلامية سميرة الفيزازي

بالفيديو..مصطفى بغا ينتاحر و أبناء الحي يتدخلون | قنوات أخرى

بالفيديو..''مصطفى'' بغا ينتاحر و أبناء الحي يتدخلون

بالفيديو صاحبت سعد لمجرد ولات عروسة مغربية‎ | قنوات أخرى

بالفيديو صاحبت سعد لمجرد ولات عروسة مغربية‎

بالفيديو حلا الترك تحتفل بعيد ميلادها لاول مرة رفقة والدتها وجدتها‎ | قنوات أخرى

بالفيديو حلا الترك تحتفل بعيد ميلادها لاول مرة رفقة والدتها وجدتها‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

قبل النطق بالحكم..حقائق جديدة تظهر في قضية البرلماني مرداس..و هذا ما قام به الزوج المقتول في حق زوجته الخائنة | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

قبل النطق بالحكم..حقائق جديدة تظهر في قضية البرلماني مرداس..و هذا ما قام به الزوج المقتول في حق

إنفجار يهز مكتبة المطالعة بكلية الآداب إبن زهر بأكادير...وخوف كبير يسكن الطلبة | حوادث و حقوق

إنفجار يهز مكتبة المطالعة بكلية الآداب إبن زهر بأكادير...وخوف كبير يسكن الطلبة

تسريب دعوة حفل زفاف كوبل طانطان الفائز بلقب لالة لعروسة | مجتمع

تسريب دعوة حفل زفاف كوبل ''طانطان'' الفائز بلقب لالة لعروسة

عاجل: تذكير هام للمغاربة..نقصو ساعة | بوليتيك

عاجل: تذكير هام للمغاربة..نقصو ساعة

﻿ ﻿
أمس 12:55 GMT

عاجل و صادم.. بوليسية حْصلها راجلها البوليسي فشقة مع صاحبو المُقاول فسلا وها شنو وقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.