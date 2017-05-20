تسريب دعوة حفل زفاف كوبل ''طانطان'' الفائز بلقب لالة لعروسة ﻿

نشرت إحدى الصفحات المتخصصة في الأعراس المغربية عبر صفحتها الرسمية على تطبيق الإنستغرام صورة لبطاقات دعوة زفاف المُتوجين بلقب لالة لعروسة في موسمه الحادي عشر، ويتعلق الأمر بممثلي مدينة طانطان

شوف تيفي

نشرت إحدى الصفحات المتخصصة في الأعراس المغربية عبر صفحتها الرسمية على تطبيق الإنستغرام صورة لبطاقات دعوة زفاف المُتوجين بلقب لالة لعروسة في موسمه الحادي عشر، ويتعلق الأمر بممثلي مدينة طانطان منعم ونسرين.

ومن خلال بطاقة الدعوة اتضح أن كوبل طانطان احتفلا بزفافهما أمس الجمعة بـ «بالوزا لاند» بمدينة مراكش ابتداءا من الساعة الثامنة مساءا.

جدير بالذكر، أن مساء اليوم السبت سيكون محبي برنامج لالة لعروسة على موعد مع البرايم النهائي وذلك ابتداءا من الساعة العاشرة إلا الربع دقيقة.