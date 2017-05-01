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بتاريــخ : 20 ماي 2017 / 13:38 عاجل: تذكير هام للمغاربة..نقصو ساعة | بوليتيك
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أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (غرينيتش) عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الأحد 21 ماي 2017.

شوف تيفي:

أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (غرينيتش) عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الأحد 21 ماي 2017.

وكان بلاغ للوزارة ذكر أن ذلك يأتي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 126-12-2 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012 ) كما تم تغييره بموجب المرسوم رقم 781-13-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 سبتمبر 2013 ) بتغيير الساعة القانونية.

وأضاف البلاغ أنه ستتم إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا يوم الأحد 2 يوليوز 2017.

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