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''ضربو دبلوماسي مغربي واتهموه بالتحرش'': آخر صيحات الدبلوماسية الجزائرية البارعة في التزوير و قلب الحقائق !

بتاريــخ : 20 ماي 2017 / 13:33 ضربو دبلوماسي مغربي واتهموه بالتحرش: آخر صيحات الدبلوماسية الجزائرية البارعة في التزوير و قلب الحقائق ! | بوليتيك
''ضربو دبلوماسي مغربي واتهموه بالتحرش'': آخر صيحات الدبلوماسية الجزائرية البارعة في التزوير و قلب الحقائق !
ضربني وبكا وسبقني وشكا'' هذا المثل الشائع يصلح للتعليق على تصريح عبد العزيز بن علي الشريف الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية الذي حاول الدفاع عن الفعل المشين الذي ارتكبه دبلوماسي جزائري بالاع

شوف تيفي

"ضربني وبكا وسبقني وشكا" هذا المثل الشائع يصلح للتعليق على تصريح عبد العزيز بن علي الشريف الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية الذي حاول الدفاع عن الفعل المشين الذي ارتكبه دبلوماسي جزائري بالاعتداء بالضرب على دبلوماسي مغربي في اجتماع أممي بجزيرة "سانتا لوتشيا" بالكرايبي. حيث اجتهدت الخارجية الجزائرية في تبرير ما لا يبرر، وقال الناطق باسمها حسب ما نشرته جريدة "الشروق الجزائرية" أن "الاعتداء المزعوم على عضو من الوفد المغربي من قبل دبلوماسي جزائري اتهامات لا تعدو كونها مسرحية هزيلة بإخراج رديء وإعادة لسيناريو تعودنا عليه". وأضاف "حقيقة ما جرى لا يعكس بأي شكل من الأشكال ما تم تداوله لأن دبلوماسية من الوفد الجزائري تعرضت منذ انطلاق أشغال الندوة إلى تحرش مستمر وإلى محاولات اعتداء من قبل أعضاء من الوفد المغربي، مما أدى بسلطات البلد المنظم إلى توفير حماية شخصية لها". هذه الرواية تحاول أن تقلب الحقيقة التي صرح بها وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة والذي قال أن "دبلوماسيا مغربيا تعرض لاعتداء جسدي من قبل مسؤول في وزارة الخارجية الجزائرية". حيث استنكرت الوفود المشاركة في الاجتماع الأممي ما أقدم عليه الدبلوماسي الجزائري سفيان المومني من هجوم وحشي في حق الدبلوماسي المغربي محمد علي الخمليشي يلغي مفاهيم الحوار والاختلاف، ويظهر العنجهية والغطرسة التي وصل إليها العمل الدبلوماسي في الجارة الشرقية، وأكد مصدر مطلع أن ما وقع من استنكار وإدانة، حاولت الخارجية الجزائرية تحويره بادعاء المظلومية والدفاع عن دبلوماسية جزائرية تعرضت للتحرش، أي أن الضرب كان بدافع أخلاقي وليس بدافع سياسي بعد أن اعترض المغرب على مشاركة وفد البوليساريو في الاجتماع بطريقة غير قانونية، وذكر المصدر أن تحقيقا فتح في الحادث الذي أصيب خلاله الدبلوماسي المغربي واستدعى تلقيه للإسعافات الضرورية، وأضاف المصدر بأنه لا يوجد أي مبرر لاستخدام العضلات في جلسة حوار ومكاشفة مهما كانت الأسباب والدوافع... "ودابا خاص الدبلوماسيين يتعلمو الملاكمة بدل تعلم أساليب الحوار الهادئ والرصين...".

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الجزائر المغرب اعتداء اتهام التحرش أزمة شوف تيفي

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