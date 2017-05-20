أخت رونالدو تلهب شرم الشيخ بلباسها المثير ﻿

أشعلت المغنية كاتيا أفيرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي ريال مدريد الإسباني أمس الجمعة السهرة الغنائية التيأحيتها كضيفة بمنطقة الصوت والضوء بقرية أكوا بارك بمدينة شرم الشيخ

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أشعلت المغنية كاتيا أفيرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي ريال مدريد الإسباني أمس الجمعة السهرة الغنائية التيأحيتها كضيفة بمنطقة الصوت والضوء بقرية أكوا بارك بمدينة شرم الشيخ السياحية.

وحسب موقع صدى البلد، فإن أخت الدون رونالدو تألقت بشكل كبير خلال تأديتها لمجموعة من الأغاني بحضور جماهير غفيرة حجت إلى عين المكان من أجل الإستمتاع بالحفل الغنائي.

وحلت أسرة كريستيانو فى شرم الشيخ للمشاركة فى افتتاح الباتروس أكوا بارك ليغادروا بعد ذلك لمدينة الغردقة للقيام بجولة سياحية هناك.