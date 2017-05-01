مشات فيها.. البوليسية لي حصلها راجلها شدوها فالحبس..و صاحبها خرج بعدما تنازلات ليه مرتو+ تفاصيل جديدة ﻿

أصبحت البوليسية التي تم اعتقالها يوم الخميس داخل شقة رفقة صديق زوجها الأمني بالرباط و المتابعة بتهمة الخيانة في ورطة، بعدما تنازلت زوجة المقاول عن متابعة زوجها الذي تم الإفراج عنه يوم أمس الجمعة.

شوف تيفي:

أصبحت البوليسية التي تم اعتقالها يوم الخميس داخل شقة رفقة صديق زوجها الأمني بالرباط و المتابعة بتهمة الخيانة في ورطة، بعدما تنازلت زوجة المقاول عن متابعة زوجها الذي تم الإفراج عنه يوم أمس الجمعة.

و تتابع الزوجة المتهمة بالخيانة، رهن الاعتقال الاحتياطي بسلا بعدما امتنع زوجها عن التنازل بعدما تم إثبات خيانتها لزوجها.

و قالت مصادرنا، إن الزوجة ستمثل يوم الإثنين أمام النيابة العامة في هذه التهمة.

هذا و كانت المديرية العامة للأمن الوطني، اتخدت قرارا صارما بتوقيف الشرطية التي ضبطها زوجها الذي يشتغل في السلك الأمني رفقة صديق له داخل إحدى الشقق بمدينة الرباط.



و تعود تفاصيل القضية عندما، شك الزوج في خيانة زوجته البوليسية التي تعمل في حي السلام، و بعد تتبع خطواتها حرر شكاية في الموضوع ليتم توقيف الزوجة بتهمة الخيانة الزوجية في شقة رفقة صديقه المقاول.