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القطاعات الحكومية تُطلق حملة توظيف بمنطقة الريف

بتاريــخ : 20 ماي 2017 / 12:54 القطاعات الحكومية تُطلق حملة توظيف بمنطقة الريف | بوليتيك
القطاعات الحكومية تُطلق حملة توظيف بمنطقة الريف
أعلنت البوابة العمومية الخاصة بالتوظيف، عن مباراة للتباري حول 219 منصب بمدينة الحسيمة والمناطق المجاورة لها، في عدة تخصصات، موزعة بين التقنيين والمحررين بالجماعات الترابية بالإضافة إلى ممرضين

شوف تيفي

أعلنت البوابة العمومية الخاصة بالتوظيف، عن مباراة للتباري حول 219 منصب بمدينة الحسيمة والمناطق المجاورة لها، في عدة تخصصات، موزعة بين التقنيين والمحررين بالجماعات الترابية بالإضافة إلى ممرضين إثنين بإمزورن.

وتعتزم جميع القطاعات الحكومية إطلاق حملة توظيف في القطاعات العمومية في إطار المناصب المحددة في قانون المالية لمنطقة الريف قريبا، حيث تأتي الخطوة تزامنا وإعلان الحكومة عن تسريع وثيرة إنجاز عدد من الأوراش الكبرى، سواء التي أعطيت إنطلاقة إنجازها أو التي سيتم تدشينها في إطار حصة المنطقة من الإستثمارات العمومية.

ونفى مصدر مطلع، عن وجود إستثناء في الوظيفة العمومية لمنطقة الريف بالمقارنة مع الجهات الأخرى، لكن التصويت على قانون المالية من طرف البرلمان، هو بمثابة الضوء الأخضر لجميع القطاعات الوزارية والمجالس المنتخبة لإعلان التوظيف في المناصب الشاغرة والمحددة في قانون المالية لسنة 2017، بعد نهاية البلوكاج الحكومي الذي إمتد لأزيد من نصف سنة.

وسبق للناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى الخلفي" أن صرح بموقف الحكومة إتجاه الإحتجاجات الإجتماعية بالريف، مؤكدا بأن الحكومة تتحمل المسؤولية في ضمان العيش الكريم للساكنة لكن في ظل الأمن والإستقرار وتطبيق القانون.

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