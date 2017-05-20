عاجل وبالصور.. نايضة في مؤتمر ''الوردة''..المؤتمرون ينقلبون على ''إدريس لشكر'' ﻿

رفض المؤتمرون في هذه اللحظات جميع بنود التعيين في المقرر التنظيمي، بإجماع شبه كلي للمؤتمرين الذين قطعوا الطريق أمام إدريس لشكر لتعيين ثلث أعضاء المكتب السياسي.

شوف تيفي

رفض المؤتمرون في هذه اللحظات جميع بنود التعيين في المقرر التنظيمي، بإجماع شبه كلي للمؤتمرين الذين قطعوا الطريق أمام إدريس لشكر لتعيين ثلث أعضاء المكتب السياسي.



وأفاد مصدر "شوف تيفي" من مركب مولاي رشيد ببوزنيقة، الذي يحتضن أشغال اليوم الثاني من مؤتمر حزب الإتحاد الإشتراكي، أن المؤتمرين رفضوا منح الصلاحية للكاتب الأول لتعيين ثلث أعضاء المكتب السياسي كما جاء في المقرر التنظيمي الذي فرضه إدريس لشكر ومساعديه.



وأضاف ذات المصدر، أن رفض المؤتمر بالإجماع لبنوذ التعيين في المقرر التنظيمي، هي إشارة واضحة لرفض المؤتمرين لأعضاء المكتب السياسي للحزب الذين عينهم إدريس لشكر في النسخة السابقة من أعضاء المكتب السياسي.