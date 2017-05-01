مثير..مغربي مزور الفيزا و مسافر لفرنسا بكل ثقة فالنفس وها شنو وقع ليه ﻿

ألقت مصالح الأمن التابعة لمفوضية الشرطة الخاصة بالميناء الجوي بمطار فاس سايس القبض على شخص يُشتبه تورطه في عملية التزوير واستعماله ومحاولة الهجرة السرية باستعمال وثائق مزورة.

شوف تيفي

ألقت مصالح الأمن التابعة لمفوضية الشرطة الخاصة بالميناء الجوي بمطار فاس سايس القبض على شخص يُشتبه تورطه في عملية التزوير واستعماله ومحاولة الهجرة السرية باستعمال وثائق مزورة.

وحسب بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإن المشتبه فيه كان يستعد لركوب الطائرة إلا أن يقظة عناصر الشرطة المتواجدة بعين المكان حالت دون ذلك بعد تفحصهم للوثائق المدلي بها ليتبين أنها مزورة.

وأضاف البلاغ ذاته، أن العناصر الأمنية أحالت المشتبه فيه على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لمواصلة البحت معه وفتح تحقيق مفصل في ظروف وملابسات القضية، والتعرف على الجهة التي قامت بتزوير وثائق السفر والتأشيرة تحت إشراف النيابة العامة.