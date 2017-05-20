بالصور.. نايضة فكازا بالسوق المتواجد بمشروع دوار السكويلة وها شنو واقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن منطقة أناسي-الأزهر تعرف في هذه الأثناء فوضى عارمة واحتجاجات من طرف الباعة المتجولين الغاضبين جراء عدم استفادتهم من محلات تجارية بالسوق النموذجي رغم توفرهم حسب أقوالهم على كل

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن منطقة أناسي-الأزهر تعرف في هذه الأثناء فوضى عارمة واحتجاجات من طرف الباعة المتجولين الغاضبين جراء عدم استفادتهم من محلات تجارية بالسوق النموذجي رغم توفرهم حسب أقوالهم على كل المعايير والشروط القانونية للإستفادة.

وأضاف مصدرنا من عين المكان، أن هاته الإحتجاجات أسفرت عن بعض المشادات الكلامية بين الباعة المتجولين والسلطات الأمنية التي حلت بالمنطقة المذكورة من أجل تهدئة الأوضاع.

هذا ويُمني هؤلاء الباعة النفس بتسوية أوضاعهم والحصول على الإستفادة في السوق النموذجي على غرار الباعة الآخرين.