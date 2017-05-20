كايبيع ليهم La glace حدا المدرسة مقابل ممارسة الجنس..بيدوفيل آخر أمام القضاء بالرباط ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الشرطة القضائية بمدينة الرباط اعتقلت مؤخرا بائع مثلجات كان يستدرج أطفالا صغار لبيته قصد ممارسة غرائزه الحيوانية من أمام مؤسسة تعليمية.

شوف تيفي:م مساهلي



علمت "شوف تيفي" أن الشرطة القضائية بمدينة الرباط اعتقلت مؤخرا بائع مثلجات كان يستدرج أطفالا صغار لبيته قصد ممارسة غرائزه الحيوانية من أمام مؤسسة تعليمية.



وحسب مصادرنا، القريبة من عائلات الضحايا، فقد كان المتهم يقوم باستغلال حب الأطفال للمثلجات ويستدرجهم لبيته الصغير الذي يكتريه في أحد الأحياء الهامشية بالرباط ويمارس عليهم الجنس مقابل المثلجات .



ووصف أب إحدى الضحايا لشوف تيفي، سلوك هذا الرجل بالشاذ مضيفا أنه لا يستحق الرحمة و الشفقة لأنه كان يستغل براءة أطفال صغار ويمارس عليهم الجنس.



و قال الأب أن جميع آباء التلاميذ الذين تعرضوا لهذه الممارسة، سيتابعون البيدوفيل الذي سقط بين أيدي رجال الشرطة.