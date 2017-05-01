 اعتقال شخص بعد اكتشاف حمضه النووي بسلاح مستخدم وقع في الهجوم على الشانزليزي في باريس ﻿
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اعتقال شخص بعد اكتشاف حمضه النووي بسلاح مستخدم وقع في الهجوم على الشانزليزي في باريس

بتاريــخ : 20 ماي 2017 / 12:13 اعتقال شخص بعد اكتشاف حمضه النووي بسلاح مستخدم وقع في الهجوم على الشانزليزي في باريس | دولي
اعتقال شخص بعد اكتشاف حمضه النووي بسلاح مستخدم وقع في الهجوم على الشانزليزي في باريس
ذكرت وسائل الإعلام المحلية، اليوم السبت، نقلا عن مصدر قضائي، أنه تم توجيه الاتهام لشخص، يبلغ من العمر 23 عاما، والذي تم العثور على آثار حمضه النووي على السلاح الذي استخدمه منفذ حادث الهجوم الذي وقع

شوف تيفي:

ذكرت وسائل الإعلام المحلية، اليوم السبت، نقلا عن مصدر قضائي، أنه تم توجيه الاتهام لشخص، يبلغ من العمر 23 عاما، والذي تم العثور على آثار حمضه النووي على السلاح الذي استخدمه منفذ حادث الهجوم الذي وقع في 20 أبريل الماضي على جادة الشانزليزيه مضيفة أنه تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم توجيه الاتهام لهذا الشخص، غير المعروف لدى مصالح مكافحة الإرهاب، بالانتماء إلى عصابة إجرامية وحيازة أسلحة لها علاقة مع تنظيم إرهابي.

وأوضح المصدر أنه تم اعتقال المتهم، يوم الاثنين الماضي، في منزله في الضاحية الباريسية، حيث وضع رهن الاعتقال الاحتياطي مؤكدا أنه لا يعرف القاتل.

يذكر أنه مساء العشرين من أبريل الماضي، أي قبل ثلاثة أيام من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، أطلق مسلح النار على عناصر الشرطة من سلاح رشاش في جادة الشانزليزيه في باريس، ما أسفر عن مقتل أحدهم برصاصتين في الرأس. كما قتل المهاجم الذي ينتمي إلى تنظيم (داعش)، الذي كان وراء معظم الاعتداءات التي أدت إلى مقتل 239 شخصا في فرنسا منذ عام 2015.

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