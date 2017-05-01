بعد ولد لفشوش.. مُحامي دار كسيدة و ضرب بوليسي فسلا وها شنو وقع ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن المحامي (م.م) ، تسبب ليلة الجمعة-السبت، في حادثة سير،دَهَس من خلالها رجل أمن بمدينة سلا بسيارته.

شوف تيفي:م غ

علمت" شوف تيفي" أن المحامي (م.م) ، تسبب ليلة الجمعة-السبت، في حادثة سير،دَهَس من خلالها رجل أمن بمدينة سلا بسيارته.

و حسب مصادرنا، و بعد ما حضر شرطي لمعاينة الحادثة ، اكتشف أن المحامي، لا يتوفر على عدد من الوثائق الخاصة بالسيارة منها التأمين الإجباري و وثيقة الفحص التقني.

إلى ذلك تم نقل "البوليسي" الذي أصيب بجروح لتلقي العلاجات الضرورية.

و كشفت مصادرنا، أن المحامي "الحقوقي" (م.م) سبق له أن ارتكب حادثة سير خطيرة بمدينة سطات سنة 2011 قتل من خلالها 4 أشخاص بسيارته وتم الحكم عليه بسنة سجنا نافذة ابتدائيا و استئنافيا دون أن يتم حبسه