صدمة في الساحة الفنية..انتحار فنان عالمي مشهور شنقا داخل حمام فندقِ ﻿

شوف تيفي:
بعد مرور يومين على وفاته،قال مكتب الطب الشرعي في مقاطعة وين إن مغني الروك الأمريكي كريس كورنيل قائد فريق ساوند جاردن توفي بعد انتحاره شنقا.
وعثر على كورنيل المولود في سياتل ميتا في حمام غرفته بفندق في ديترويت بعد ساعات من إحياء ساوند جاردن حفلا في المدينة.
وقال مكتب الطب الشرعي في بيان بعد أن أجرى تشريحا مبدئيا للجثة “تحدد سبب الوفاة بأنه انتحار شنقا.
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