عاجل: مغاربة طاع ليهم الدم بسبب خطأ في هواتفهم اليوم السبت ﻿

شوف تيفي:
عدد كبير من المغاربة استيقظوا صباح يومه السبت على تغيير مفاجئ في ساعات هواتفهم الذكية.
و تفاجأ المغاربة بتأخير ساعة بشكل تلقائي على هواتفهم، ما عرض عددا منهم لمشاكل في مهنهم التي تتطلب الالتزام بالتوقيت.
و خفضت الهواتف الذكية ساعة يوما واحدا قبل أن يتم هذا الإجراء قانونيا ابتداء من الثانية من صباح يوم الأحد 21 ماي2017.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.