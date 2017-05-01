عاجل: مغاربة طاع ليهم الدم بسبب خطأ في هواتفهم اليوم السبت ﻿

عدد كبير من المغاربة استيقظوا صباح يومه السبت على تغيير مفاجئ في ساعات هواتفهم الذكية.

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عدد كبير من المغاربة استيقظوا صباح يومه السبت على تغيير مفاجئ في ساعات هواتفهم الذكية.

و تفاجأ المغاربة بتأخير ساعة بشكل تلقائي على هواتفهم، ما عرض عددا منهم لمشاكل في مهنهم التي تتطلب الالتزام بالتوقيت.

و خفضت الهواتف الذكية ساعة يوما واحدا قبل أن يتم هذا الإجراء قانونيا ابتداء من الثانية من صباح يوم الأحد 21 ماي2017.