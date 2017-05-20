بالصور.. ردة فعل غاضبة من المغاربة اتجاه شاب خليجي أهان المغربيات ﻿

بعد نشر الشاب الخليجي المدعو فهد قحطاني صورة له رفقة إحدى المغربيات في وضعية حميمية أمس بصفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وبعدما أرفقها بتدوينة مسيئة عن مغربيات مُدوناّّ «أحلى

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بعد نشر الشاب الخليجي المدعو فهد قحطاني صورة له رفقة إحدى المغربيات في وضعية حميمية أمس بصفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وبعدما أرفقها بتدوينة مسيئة عن مغربيات مُدوناّّ «أحلى شي في المغرب البنات مثل العبيد"،انهالت على المعني بالأمر صباح اليوم السبت عدة تعاليق من نشطاء مغاربة معبرين عن سخطهم واستنكارهم بسبب تدوينته المثيرة للجدل.

و قام عدد كبير من رواد الفيسبوك بالتبليغ عن صفحته الخاصة بغرض حذفها من طرف مؤسس الموقع مارك زوكيربورغ.

من جهة أخرى طالب النشطاء من فهد قحطاني إزالة المنشور واحترام النساء المغربيات وتقديم إعتذار فوري.