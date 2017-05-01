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هام للمغاربة..موجة حر بهذه المناطق بالمملكة

بتاريــخ : 20 ماي 2017 / 09:56 هام للمغاربة..موجة حر بهذه المناطق بالمملكة | مجتمع
هام للمغاربة..موجة حر بهذه المناطق بالمملكة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت ، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

شوف تيفي:

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت ، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

ومن المرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل محتملة محليا بالقرب من السواحل.

وخلال الظهيرة، سيلاحظ نمو سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسفوح الجنوبية الشرقية، حيث يحتمل نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة ، التي ستكون أحيانا رعدية. وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالسهول غرب الأطلس وقليلة السحب إلى صافية بباقي أرجاء المملكة.

أما الرياح فستهب قوية نوعا ما شرقية بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة القوة، وجنوبية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب من القطاع الشمالي وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07 و 10 درجات بالمرتفعات، وما بين 11 و19 درجة بسواحل البحر الأبيض المتوسط والمنطقة الشرقية ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية ودكالة ووالماس وسايس والسواحل الجنوبية، وما بين 19 و24 درجة بهضاب الفوسفاط وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والشياضمة وغرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 22 و26 درجة بسوس وشرق الأقاليم الجنوبية وأقصى جنوب شرق البلاد.

أما درجات الحرارة العليا فستتراوح ما بين 23 و27 درجة بالمرتفعات ومنطقة طنجة وسواحل البحر الأبيض المتوسط، وما بين 26 و32 درجة بالمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية، وما بين 32 و40 درجة بمنطقة الغرب واللوكوس وهضاب الفوسفاط ووالماس والشاوية ودكالة وعبدة والسفوح الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية ، وستصل إلى ما بين 40 و44 درجة بسوس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية.

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