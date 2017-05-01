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في أول زيارة خارجية.. ترامب يصل إلى السعودية

بتاريــخ : 20 ماي 2017 / 09:48 في أول زيارة خارجية.. ترامب يصل إلى السعودية | دولي
في أول زيارة خارجية.. ترامب يصل إلى السعودية
وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت إلى السعودية في بداية جولة هي الأولى له في الخارج ستكون موضع اهتمام من العالم أجمع، وسيلقي خلالها خطابا منتظرا جدا عن الاسلام في الرياض.

شوف تيفي:

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت إلى السعودية في بداية جولة هي الأولى له في الخارج ستكون موضع اهتمام من العالم أجمع، وسيلقي خلالها خطابا منتظرا جدا عن الاسلام في الرياض.

وكان في استقباله عند باب الطائرة الملك سلمان بن عبد العزيز الذي سار معه وإلى جانبهما ميلانيا وعدد من المسؤولين السعوديين على السجادة الحمراء.

وخصص السعوديون استقبالا حارا للرئيس الأميركي. من الاعلام والصور، الى الاضواء والمواكبة الاعلامية الضخمة لزيارة تصفها وسائل الاعلام لاسعودية ب"التاريخية".

وأغرقت سلطات الرياض شوارع العاصمة بصفوف طويلة من الأعلام السعودية والاميركية، وباللوحات الضخمة التي جمعت صورتي العاهل السعودي الملك سلمان وترامب والى جانبهما شعار الزيارة "العزم يجمعنا".

وعلى الواجهة الضخمة لمبنى الفندق الذي سيقيم فيه ترامب، يعكس عرض من الاضواء صورة البيت الابيض على المبنى، قبل ان يتحول الى معالم من السعودية، ثم يعكس صورتين كبيرتين للملك لسلمان ولترامب وبينهما يدان تتصافحان.

وسمحت السلطات في خطوة استثنائية بحضور مئات الاعلاميين الاجانب الى الرياض لمواكبة الزيارة ومنحت بعضهم تأشيرات في أقل من يوم.

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