رسميا.. الأمم المتحدة تعلن عن النهاية الرسمية لمهمة كريستوفر روس كمبعوث شخصي للصحراء ﻿

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، ليلة الجمعة-السبت، أن كريستوفر روس توقف منذ 30 أبريل الماضي عن شغل منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء.

عاجل:

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، ليلة الجمعة-السبت، أن كريستوفر روس توقف منذ 30 أبريل الماضي عن شغل منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء.

وأبرز المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في توضيح أرسل للصحافيين المعتمدين بالمنظمة الأممية، أنه "بخصوص سؤال طرح خلال اللقاء الصحفي اليومي، نود أن نوضح أن السيد روس قد توقف، منذ 30 أبريل 2017، عن تحمل دور المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء".

وفي وقت سابق ، أجاب السيد حق عن سؤال طرح خلال اللقاء الصحفي اليومي أن روس ما يزال المبعوث الشخصي للأمين العام "إلى أن نقرر خلاف ذلك".