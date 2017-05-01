 هذه هي عقوبة المتورطين في التحقيق الإيطالي حول دعارة القاصرات بمراكش ﻿
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هذه هي عقوبة المتورطين في التحقيق الإيطالي حول دعارة القاصرات بمراكش

بتاريــخ : 20 ماي 2017 / 06:23 هذه هي عقوبة المتورطين في التحقيق الإيطالي حول دعارة القاصرات بمراكش | حوادث و حقوق
هذه هي عقوبة المتورطين في التحقيق الإيطالي حول دعارة القاصرات بمراكش
أدانت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش، قبل أيام المتهم الوحيد في التحقيق التلفزيوني الصادم الذي بثته قناة إيطالية، ب10 أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار

شوف تيفي

أدانت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش، قبل أيام المتهم الوحيد في التحقيق التلفزيوني الصادم الذي بثته قناة إيطالية، ب10 أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأداء بعد مؤاخذته بتهم تتعلق بالوساطة في الدعارة، أخد نصيب مما يحصل عليه الغير من البغاء وتحريض قاصرات على الدعارة، وذلك بعدما رصدته كاميرا خفية ضمن مشاهد التحقيق التي صورت بساحة جامع الفنا بمراكش.

وكشفت يومية المساء التي تطرقت للموضوع في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، فإن التحقيقات التي باشرتها العناصر الأمنية أسفرت عن تورط أحد الأشخاص بعد ظهوره في البرنامج التلفزي الذي بثته قناة إيطاليا أونو حول ما اعتبرته دعارة القاصرات.

وأدانت المحكمة أول المتورطين في القضية التي استأثرت بمتابعة الرأي العام الوطني وذلك بعد استغلاله من قبل الصحفي الإيطالي لويجي بيلاتسا الذي أعد التحقيق المذكور.

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حوادث وحقوق العقوبة الحبسية المتورطين التحقيق الإيطالي دعارة القاصرات شوف تيفي

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