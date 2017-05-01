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عاجـــل: السعودية تدمر صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض

بتاريــخ : 20 ماي 2017 / 00:00 عاجـــل: السعودية تدمر صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض | دولي
عاجـــل: السعودية تدمر صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض
كشف التحالف العربي الذي تقوده الرياض ضد المتمردين الحوثيين في اليمن أن القوات السعودية اعترضت مساء اليوم الجمعة في سماء جنوبي

شوف تيفي

 كشف التحالف العربي الذي تقوده الرياض ضد المتمردين الحوثيين في اليمن أن القوات السعودية اعترضت مساء اليوم الجمعة في سماء جنوبي الرياض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون الذين أكدوا من جهتهم أن هدفهم كان عاصمة السعودية التي تستعد لإستقبال الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.

 وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء فإن قيادة التحالف ذكرت في بيان لها أن الدفاع الجوي السعودي اعترض "صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية فوق منطقة غير مأهولة بالسكان شمال محافظة الرين الواقعة على بعد 180 كلم جنوب غرب الرياض، مؤكدة أنه تم اعتراض الصاروخ وتدميره بدون أي أضرار وأن قوات التحالف الجوية بادرت في الحال باستهداف موقع الإطلاق".

 

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دولي السعودية تدمر صاروخ بالستيا أطلقه الحوثيون اتجاه الرياض شوف تيفي

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