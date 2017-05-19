خطير و بالصورة.. شوفو شنو قال سعودي على المغربيات ﻿

أثارت تدوينة شاب خليجي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك غضب المغاربة بعدما نشر صورة له رفقة إحدى الفتيات المغربيات في وضعية حميمية معلقا عليها بتدوينة مستفزة كتب فيها « أحلى شي في المغرب البنات

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أثارت تدوينة شاب خليجي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك غضب المغاربة بعدما نشر صورة له رفقة إحدى الفتيات المغربيات في وضعية حميمية معلقا عليها بتدوينة مستفزة كتب فيها « أحلى شي في المغرب البنات مثل العبيد ».

وفور تداول الصورة المذكورة على نطاق واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، استنكر رواد عالم الإنترنيت التدوينة التي نشرها الخليجي المدعو فهد قحطاني أنها فعلا مستفزة ولا تمت للحقيقة بصلة.

ومن جهة اخرى طالب النشطاء من فهد قحطاني إزالة المنشور واحترام النساء المغربيات وتقديم إعتذار فوري أو التبرؤ منها إن كانت لا تخصه..