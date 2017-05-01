عاجل و بالصور:حاتم عمور حالف ميطلع يغني في هذه الأثناء فموازين وها علاش.. ﻿

حسب ما عاينته ''شوف تيفي'' في هذه الأثناء من مساء يومه الجمعة،اشترط حاتم عمور ألا يصعد لمنصة النهضة لإحياء سهرته التي حددتها إدارة مهرجان في ساعة،إلى حين تجمع الجمهور.

شوف تيفي:

حسب ما عاينته "شوف تيفي" في هذه الأثناء من مساء يومه الجمعة،اشترط حاتم عمور ألا يصعد لمنصة النهضة لإحياء سهرته التي حددتها إدارة مهرجان في ساعة،إلى حين تجمع الجمهور.

و كان حاتم عمور قد اشترط على إدارة المهرجان أن يحيي حفلته على منصة النهضة التي تستضيف النجوم العرب.

و ينتظر جمهور منصة النهضة بشوق كبير سهرة الفنانة المغربية المتألقة أسماء لمنور التي من المنتظر أن تشعل الحفل بمقطوعات من ريبرتوارها الغني و الجديد.