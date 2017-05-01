عبد الحق الخيام..الجنوب الجزائري أصبح محتلا من قبل القاعدة ﻿

قال عبد الحق الخيام رئيس المكتب المركزي للتحقيقات القضائية أن الجنوب الجزائري أصبح محتلا من طرف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

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قال عبد الحق الخيام رئيس المكتب المركزي للتحقيقات القضائية أن الجنوب الجزائري أصبح محتلا من طرف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وأضاف الخيام خلال مشاركته في المنتدى الإسباني المغربي حول الأمن ومكافحة الإرهاب الذي نظمته اليوم بالرباط تحت شعار مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، أن غياب التعاون الأمني مع هذا البلد الجار جعل المنطقة معرضة للتهديدات بالخصوص مع عدم الإستقرار الذي تعرفه ليبيا وهجرة القادة الميدانيين لتنظيم الدولة الإسلامية من سوريا والعراق إلى الساحل الإفريقي.

وأكد الخيام، أن غياب التعاون الأمني بين المغرب والجزائر يشكل نقطة سوداء في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الأسلحة التي حجزت لدى الكثير من الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها في المغرب تم إدخالها من الجزائر.

هذا وحذر عبد الحق الخيام تنظيم القاعدة، إذ أن هؤلاء اخترقوا تندوف حيث توجد مخيمات البوليسارية على التراب الجزائري.

وأخيرا أكد الخيام على أهمية انخراط المغرب في التعاون الدولي في مجال محاربة الإرهاب وقال منذ تفجيرات سنة 2003 انخرط المغرب في التعاون الدولي ولهذا أصبح مستهدفا فقرر حينها انتهاج مقاربة متعددة الأبعاد قائمة على استباق وقوع العديد من العمليات الإرهابية مشيرا في هذا الخصوص إلى إصلاحات تم إدخالها على أجهزة الأمن، فضلا عن اعتماد النظام البيومتري للبطاقة الوطنية وجواز السفر حيث مكنت هذه الجهود من تفكيك 162 خلية إرهابية ما بين 2012 و2016.