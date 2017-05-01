هذا ما قرره الملك محمد السادس بخصوص زياراته للسعودية ومصر ﻿

كشفت مصادر مطلعة ليومية أخبار اليوم في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري أن الملك محمد السادس أجل زيارة كل من دولتي ومصر والسعودية العربية إلى ما بعد شهر رمضان المقبل.

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كشفت مصادر مطلعة ليومية أخبار اليوم في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري أن الملك محمد السادس أجل زيارة كل من دولتي ومصر والسعودية العربية إلى ما بعد شهر رمضان المقبل.

وفي هذا الشأن أفاد مصدر دبلوماسي إن المغرب سيشارك بفاعلية في أشغال القمة الإسلامية الأمريكية التي ستحتضنها العاصمة السعودية الرياض دون أن يؤكد مشاركة العاهل المغربي شخصيا.

وأضاف مصدر آخر لليومية، أن التحضيرات التي انطلقت سابقا لإنتقال الملك محمد السادس إلى الرياض أُلغيت قبل ثلاثة أيام.

من جهة اخرى وبعد انطلاق الإتصالات التحضيرية لزيارة ملكية لمصر بداية الأسبوع المقبل يسبقها منتدى اقتصادي مشترك تقرر تأجيلها إلى وقت لاحق صباح اليوم الجمعة.