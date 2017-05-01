ناصر الزفزافي: ''لاعلاقة لنا بالإنفصال..'' وملفنا اجتماعي وحقوقي بامتياز ﻿

نفى ''ناصر الزفزافي'' أحد الوجوه المعروفة بتزعمها للتجمعات الإحتجاجية بمنطقة الحسيمة، أن يكون الهدف من ''الحراك'' الأخير ترويج أطروحة الإنفصال، مؤكدا بأن مطالب الساكنة لاتعدو العيش الكريم والقطع مع

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نفى "ناصر الزفزافي" أحد الوجوه المعروفة بتزعمها للتجمعات الإحتجاجية بمنطقة الحسيمة، أن يكون الهدف من "الحراك" الأخير ترويج أطروحة الإنفصال، مؤكدا بأن مطالب الساكنة لاتعدو العيش الكريم والقطع مع الإستبداد وملف حقوقي إن تم تحقيقه سنعود لبيوتنا.



وأضاف "ناصر الزفزافي" في حوار مع جريدة الصباح، أن "العسكرة" المفروضة على ساكنة الريف تهم جميع المجالات، فلا وجود لمصانع أو شركات ولا جامعات ومستشفيات، فالشباب متذمرون ويرفعون شعارات إحتجاجية مشروعة.



وعرف "ناصر الزفزافي" عن نفسه بكونه من أبناء الشعب العاديين الذين خرجوا للشارع ضد الظلم والإستبداد والطغيان، ومن الناس الذين كما يقال بالدارجة "الموس وصل العظم"، مضيفا أن الناس تحتج اليوم على السياسة الممنهجة على المنطقة، ونرفع شعارات تعبر عن مطالب عادلة ومشروعة.



ودافع الزفزافي عن المطالب المشروعة لساكنة الريف، موضحا أن المنطقة محاصرة إقتصاديا، إذ لايستطيع أبناء المنطقة الإستثمار فيها...