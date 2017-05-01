عزيز أخنوش:إستقطبنا 65 ألف منخرط جديد في ظرف أربعة أشهر ﻿

عبر عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عن إفتخاره بالإنتماء للحزب الذي ستحل ذكرى ميلاده الأربعون قريبا، مؤكدا بأن الحزب يجب أن يكون قرب المواطنين.

شوف تيفي



عبر عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عن إفتخاره بالإنتماء للحزب الذي ستحل ذكرى ميلاده الأربعون قريبا، مؤكدا بأن الحزب يجب أن يكون قرب المواطنين.



وصرح عزيز أخنوش خلال كلمته في إفتتاح مؤتمر حزب الحمامة عشية اليوم تحت أنظار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعدد من زعماء الأحزاب السياسية، "صرح" أن حزب الأحرار إستقطب 65 ألف منخرط في ظرف أربعة أشهر يتفاعل منهم 12 ألف عبر التطبيق الإلكتروني "إريني مباشر".



وأضاف أخنوش من دار المعارض بمدينة الجديدة، أن الحزب عقد أزيد من 112 مؤتمرا في ظرف شهر واحد كلها إقليمية وجهوية، بالإضافة إلى 12 مؤتمرا للشبيبة و12 مؤتمرا لمنظمة المرأة التجمعية وكذا هيئة المحامين والمهندسين.