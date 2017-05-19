بالصور.. خادمة قاصر تحاول الإنتحار ببوركون لهذا السبب ﻿

توصلت شوف تيفي مساء اليوم الجمعة بصور لفتاة تشتغل كخادمة بإحدى المنازل بالدارالبيضاء تعتقلها العناصر الأمنية بعد أن حاولت الإنتحار بمنطقة بوركون.

شوف تيفي

توصلت شوف تيفي مساء اليوم الجمعة بصور لفتاة تشتغل كخادمة بإحدى المنازل بالدارالبيضاء تعتقلها العناصر الأمنية بعد أن حاولت الإنتحار بمنطقة بوركون.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الخادمة القاصر التي لا يتجاوز سنها 15 سنة حاولت رمي نفسها من نافذة الشقة التي تشتغل فيها بعدما عنفتها مشغلتها وانهالت عليها بالضرب، لتحاول إنهاء حياتها، لكن عملية الإنتحار باءت بالفشل.

هذا وفور علمهم بالواقعة، حل إلى عين المكان رجال الأمن مرفوقين بالوقاية المدنية من أجل نقل الفتاة القاصر إلى مقر الشرطة لمباشرة التحقيق معها، كما تم استدعاء مشغلتها بغرض الإستماع لأقوالها.