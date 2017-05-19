عاجل:المغرب يتخذ هذا القرار بعد اعتداء مسؤول جزائري على ديبلوماسي مغربي+ تطورات جديدة ﻿

عقب الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الديبلوماسي المغربي، محمد علي الخمليشي، من قبل المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، تم استدعاء القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة الجزائر بالرباط،

شوف تيفي:

عقب الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الديبلوماسي المغربي، محمد علي الخمليشي، من قبل المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، تم استدعاء القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة الجزائر بالرباط، اليوم الجمعة، إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بلاغ، أنه تم إبلاغه استغراب المملكة المغربية إزاء هذا التصرف الذي يخرق كل الأعراف والممارسات الديبلوماسية ، والذي أقدم عليه ممثل بلد لا يتوقف عن الادعاء، بصوت عال، أنه ليس طرفا في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأضاف المصدر ذاته أنه إزاء هذا التصرف غير المقبول من طرف مسؤول ديبلوماسي جزائري سام، طلب منه أن يتم تقديم اعتذارات.