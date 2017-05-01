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عاجل: نايضة فـشاطئ''الصابليت'' بالمحمدية وها شنو واقع

بتاريــخ : 19 ماي 2017 / 21:26 عاجل: نايضة فـشاطئالصابليت بالمحمدية وها شنو واقع | حوادث و حقوق
عاجل: نايضة فـشاطئ''الصابليت'' بالمحمدية وها شنو واقع
علمت '' شوف تيفي'' أن حالة من الفوضى والترقب تسود في هذه اللحظات شاطئ ''الصابليت'' بالمحمدية، بعدما لفظت أمواج البحر شاب يتابع دراسته بالباكالوريا كان يسبح رفقة صديقه.

شوف تيفي:

علمت " شوف تيفي" أن حالة من الفوضى والترقب تسود في هذه اللحظات شاطئ "الصابليت" بالمحمدية، بعدما لفظت أمواج البحر شاب يتابع دراسته بالباكالوريا كان يسبح رفقة صديقه.

و قد تمكنت عناصر الوقاية المدنية من إنقاد أحد الغريقين بينما لفظت أمواج البحر صديقه الذي يبلغ من العمر17 سنة.

و بعد علمها بما وقع لابنها، حلت والدة التلميذ الذي يتابع دراسته بسلك الباكالوريا، ودخلت في نوبة هيستيرية بعدما لفظت أمواج البحر ابنها الشاب المقبل على امتحانات الباكالوريا.

سنوافيكم بتفاصيل الفيديو بعد قليل..

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الصابليت غريق

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