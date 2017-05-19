مؤلم وبالصورة.. مصرع مغربي في الجزائر ﻿

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" من مصدر خاص، يومه الجمعة، أن مغربيا، لقي مصرعه بالجزائر بطريقة بشعة ومؤلمة.
وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بعامل بناء مغربي، سقط من أعلى بناية توجد في طريق تازولت في ولاية باتنة، خلال قيامه بعمله.
وتوصلت "شوف تيفي" بصورة، تظهر لحظة وفاة المغربي، ووصول سيارة إسعاف لنقل جثمانه للمستشفى.
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