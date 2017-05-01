مؤثر...وفاة سائق طاكسي بشكل مفاجئ داخل سيارته بأكادير ﻿

كشفت مصادر مطلعة، عن وفاة سائق سيارة أجرة من الصنف الثاني، أثناء مزاولته لعمله داخل سيارته الخفيفة بحي السلام بمدينة أكادير.

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كشفت مصادر مطلعة، عن وفاة سائق سيارة أجرة من الصنف الثاني، أثناء مزاولته لعمله داخل سيارته الخفيفة بحي السلام بمدينة أكادير.



وحسب ذات المصادر، تعود تفاصيل الواقعة إلى مساء يوم أمس الخميس حيث توقف الضحية بجانب الطريق في وضعية أوحت للمارين بحادثة سير عادية لسائق الطاكسي.



وأضافت ذات المصادر، أن عناصر الوقاية المدنية والشرطة حلت بعين المكان، ليكتشف فيما بعد أن السائق أصيب بأزمة قلبية حادة أثناء مزاولته لعمله المعتاد.



ووفق ذات المصادر، فقد فوجئ المارون بشارع محمد الفاسي بحي السلام بمدينة أكادير، بالصمت الذي أبداه السائق الضحية رغم المناداة عليه من طرف مجموعة من الأشخاص الذين إعتقدوا أن الأمر متعلق فقط بحادث بسيط لكن بعد حين تفاجؤوا، بالسائق الذي يبلغ من العمر 72 سنة فارق الحياة في مشهد مؤثر.