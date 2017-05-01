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مجموعة العمران تشارك في المؤتمر الخمسين لشبكة السكن والفرنكوفونية بتونس

بتاريــخ : 19 ماي 2017 / 20:22 مجموعة العمران تشارك في المؤتمر الخمسين لشبكة السكن والفرنكوفونية بتونس | اقتصاد
مجموعة العمران تشارك في المؤتمر الخمسين لشبكة السكن والفرنكوفونية بتونس
تشارك مجموعة العمران، بصفتها عضوا في شبكة السكن والفرنكوفونية (RHF)، في المؤتمر الخمسين للشبكة، المنعقد أيام 22-24 ماي الجاري، بتونس.

"شوف تيفي"

تشارك مجموعة العمران، بصفتها عضوا في شبكة السكن والفرنكوفونية (RHF)، في المؤتمر الخمسين للشبكة، المنعقد أيام 22-24 ماي الجاري، بتونس.

وحسب بلاغ للعمران، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، فإن هذا المؤتمر، ينعقد تحت شعار "ما بعد كيتو، القضاء على السكن غير اللائق، دور الفاعلين في قطاع السكن الاجتماعي في الحد من ظاهرة السكن غير اللائق"، ويشكل المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والنظر في كيف يمكن للفاعلين في قطاع السكن الاجتماعي المساهمة في الحد من السكن غير اللائق والهش في المناطق، التي يشتغلون فيها.

وأوضح البلاغ أن المؤتمر، سيعرف الاحتفال بالذكرى الثلاثين لجمعية المهنيين في السكن الاجتماعي في البلدان الفرنكوفونية، التي تتواجد في 14 بلدا فرنكوفونيا في ثلاث قارات، وسيشارك المغرب في هذه التظاهرة الكبرى بحضور بدر كانوني، رئيس مجلس إدارة العمران، الذي سيتدخل حول موضوع "السكن الاجتماعي كوسيلة للوقاية من السكن غير اللائق والقضاء عليه: محاربة السكن غير اللائق في المغرب".

وذكر البلاغ أن مجموعة العمران عقدت مع شبكة السكن والفرنكوفونية، في أبريل 2015، المؤتمر الثامن والأربعين بالرباط، حول موضوع السكن الاجتماعي في مواجهة التغيرات المناخية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مجموعة العمران السكن الاجتماعي الفرانكوفونية

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