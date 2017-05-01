صادم:قبل اعتقالهما بسجن عكاشة..أرملة مرداس و عشيقها القاتل في شريط إباحي..دار ليها الكاميرات و صورها كتمارس معاه الجنس ﻿

معطيات جديدة كشفت عنها أرملة مرداس ''وفاء'' خلال جلسة مواجهة جرت أطوارها باستئنافية البيضاء يوم الخميس الماضي،، حيث قالت إن هشام مشتري القاتل الرئيسي، أفلح في الإيقاع بها إلى أن مارس عليها الجنس، قبل

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معطيات جديدة كشفت عنها أرملة مرداس "وفاء" خلال جلسة مواجهة جرت أطوارها باستئنافية البيضاء يوم الخميس الماضي،، حيث قالت إن هشام مشتري القاتل الرئيسي، أفلح في الإيقاع بها إلى أن مارس عليها الجنس، قبل أن يرغمها على مجاراته في طموحاته خصوصا أنه علم بكل المشاكل التي تجمعها بزوجها من خلال المشعوذة.

و بنى المتهم طريقة محكمة لإجبار الزوجة الخائنة على الانصياع إلى رغباته إذ عمد إلى تركيب كاميرات في غرفة النوم، قضى فيها و خليلته المتزوجة لحظات حميمة قبل أن يكشف لها فيما بعد عن تلك المشاهد الخليعة فشعرت بالخطر و رغم احتجاجها عليه و تشنج علاقتهما استطاع أن يلتقي بها ليشرح لها أن حبه لها و عدم قدرته العيش بدونها، هما الدافعان وراء قيامه بهذا الأسلوب الصبياني، و أنه لن يستعمل تلك الأشرطة إلا إذا تخلت عنه لأنه لا يطيق ذاك و لن تهمه النتائج حينها.

و سقطت المتهمة في حبال العشيق المتزوج الذي أظهر لها إلحاحه، بشروعه في إجراء مسطرة التطليق ضد زوجته كما زادت اللقاءات بينهما لدرجة تسرب الشكوك إلى البرلماني القتيل حسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددا الصادر نهاية هذا الأسبوع.