عاجل وجديد..أرملة مرداس تكشف عن حقائق مثيرة و صادمة في جلسة مواجهة بينها و بين عشيقها القاتل ﻿

أجرى قاضي التحقيق لدى استئنافية البيضاء، بحر هذا الأسبوع مواجهة بين أرملة عبد اللطيف مرداس و هشام مشتري، المتهمين الرئيسيين في مقتل البرلماني بحضور الدفاع.

شوف تيفي:

أجرى قاضي التحقيق لدى استئنافية البيضاء، بحر هذا الأسبوع مواجهة بين أرملة عبد اللطيف مرداس و هشام مشتري، المتهمين الرئيسيين في مقتل البرلماني بحضور الدفاع.

و لم تتسرب معلومات، حسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها الصادر نهاية هذا الأسبوع، حول المواجهة في الوقت الذي طفت فيه معطيات جديدة تشير إلى ظروف و ملابسات التعجيل بمصرع البرلماني عبد اللطيف مرداس و طريقة التخطيط لها و أيضا الأسباب التي جعلت الزوجة تقف مكتوفة الأيدي أمام القاتل بل و تسايره في إيقاعه حتى بعد وقوع الجريمة.

و خطط المتهم الرئيسي للسطو على ممتلكات مرداس بعد علمه بتحويل ملكيتها إلى الزوجة ،فاستعان بالمتهمة الثالثة الموقوفة، التي كانت صلة الوصل بينهما لاشتغالها في مجال الشعوذة.

و أفلح مرداس في الإيقاع بالزوجة إلى أن مارس عليها الجنس، قبل أن يرغمها على مجاراته في طموحاته خصوصا أنه علم بكل المشاكل التي تجمعها بزوجها من خلال المشعوذة.