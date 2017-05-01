عاجل وجديد..أرملة مرداس تكشف عن حقائق مثيرة و صادمة في جلسة مواجهة بينها و بين عشيقها القاتل ﻿

شوف تيفي:
أجرى قاضي التحقيق لدى استئنافية البيضاء، بحر هذا الأسبوع مواجهة بين أرملة عبد اللطيف مرداس و هشام مشتري، المتهمين الرئيسيين في مقتل البرلماني بحضور الدفاع.
و لم تتسرب معلومات، حسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها الصادر نهاية هذا الأسبوع، حول المواجهة في الوقت الذي طفت فيه معطيات جديدة تشير إلى ظروف و ملابسات التعجيل بمصرع البرلماني عبد اللطيف مرداس و طريقة التخطيط لها و أيضا الأسباب التي جعلت الزوجة تقف مكتوفة الأيدي أمام القاتل بل و تسايره في إيقاعه حتى بعد وقوع الجريمة.
و خطط المتهم الرئيسي للسطو على ممتلكات مرداس بعد علمه بتحويل ملكيتها إلى الزوجة ،فاستعان بالمتهمة الثالثة الموقوفة، التي كانت صلة الوصل بينهما لاشتغالها في مجال الشعوذة.
و أفلح مرداس في الإيقاع بالزوجة إلى أن مارس عليها الجنس، قبل أن يرغمها على مجاراته في طموحاته خصوصا أنه علم بكل المشاكل التي تجمعها بزوجها من خلال المشعوذة.
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