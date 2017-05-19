صادم وبالصورة..هذه هي الفتاة وعشيقها المتورطان في قتل شاب بمدينة فاس ﻿

في جديد جريمة القتل البشعة التي هزت مدينة فاس نهاية الأسبوع الماضي، علمت ''شوف تيفي'' أن المتورطان في ارتكابها هما فتاة وشاب تربطهما علاقة غير شرعية، أقدما على إنهاء حياة الشاب ''محمد.أ'' من أجل سرقته.

"شوف تيفي"

في جديد جريمة القتل البشعة التي هزت مدينة فاس نهاية الأسبوع الماضي، علمت "شوف تيفي" أن المتورطان في ارتكابها هما فتاة وشاب تربطهما علاقة غير شرعية، أقدما على إنهاء حياة الشاب "محمد.أ" من أجل سرقته.

وأكد المصدر ذاته أن أسرة الضحية، نظمت يومه الجمعة، وقفة تضامنية، أكدت من خلالها أن "محمد"، قتل غدرا، وراح ضحية طمع وشجع الفتاة وعشيقها، اللذان قتلاه داخل غرفته بدم بارد، قبل أن يقوما بنقله إلى درج المنزل الذي شهد الجريمة.

وأكد ذات المصدر أن الموقوفين، تمت إحالتهما على سجن بولمهارز ومن المنتظر أن تنطلق أولى جلسات محاكمتهما خلال الأسبوع المقبل مباشرة بعد نهاية التحقيق.