 مثير ولأول مرة.. السعودية تحذر النساء من ارتداء النقاب والبرقع..وها علاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..بعد سهرة تامر حسني..شوفو المعجبين عاوتاني أشنو دارو أمام الفندق | بووز

بالفيديو..بعد سهرة تامر حسني..شوفو المعجبين عاوتاني أشنو دارو أمام الفندق

عاجل و رسميا..المغرب يخرج عن صمته بعد الاعتداء الذي تعرض له مساعد رئيس البعثة في السفارة المغربية بكاستريس من قبل مسؤول جزائري | بوليتيك

عاجل و رسميا..المغرب يخرج عن صمته بعد الاعتداء الذي تعرض له مساعد رئيس البعثة في السفارة المغربية

عاجل وجديد..أرملة مرداس تكشف عن حقائق مثيرة و صادمة في جلسة مواجهة بينها و بين عشيقها القاتل | حوادث و حقوق

عاجل وجديد..أرملة مرداس تكشف عن حقائق مثيرة و صادمة في جلسة مواجهة بينها و بين عشيقها القاتل

صادم وبالصورة..هذه هي الفتاة وعشيقها المتورطان في قتل شاب بمدينة فاس | حوادث و حقوق

صادم وبالصورة..هذه هي الفتاة وعشيقها المتورطان في قتل شاب بمدينة فاس

مثير ولأول مرة.. السعودية تحذر النساء من ارتداء النقاب والبرقع..وها علاش | دولي

مثير ولأول مرة.. السعودية تحذر النساء من ارتداء النقاب والبرقع..وها علاش

بالصور..أدومي أشهر مثلي بالمغرب بعد ظهوره عاريا في فيديو الفضيحة يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة حقيقة مرضه | مجتمع

بالصور..''أدومي'' أشهر مثلي بالمغرب بعد ظهوره عاريا في فيديو الفضيحة يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة

سابقة في إطار الصْواب.. رئيس مؤتمر الوردة يغادر بوزنيقة للحضور لمؤتمر حزب الحمامة بالجديدة | بوليتيك

سابقة في إطار ''الصْواب''.. رئيس مؤتمر ''الوردة'' يغادر بوزنيقة للحضور لمؤتمر حزب ''الحمامة'' بالجديدة

الوجه الآخر لموازين من سهرة تامر حسني..جايين للسهرة و معارفينش شكون كيغني..لموت ديال الضحك مع الشباب (فيديو) | بووز

الوجه الآخر لموازين من سهرة تامر حسني..جايين للسهرة و معارفينش شكون كيغني..لموت ديال الضحك مع

أسماء لمنور لشوف تيفي:غادي نمشي عند الشيخة بنت العريان لي قالت ليهم عندو الزين ديالها لسيدي بنور و ناكل عندها كسكسو و ها علاش غادي نعاتبها | بووز

أسماء لمنور لشوف تيفي:غادي نمشي عند الشيخة ''بنت العريان'' لي قالت ليهم عندو الزين ديالها لسيدي بنور

وحدة الوطن خط أحمر

مثير ولأول مرة.. السعودية تحذر النساء من ارتداء النقاب والبرقع..وها علاش

بتاريــخ : 19 ماي 2017 / 19:10 مثير ولأول مرة.. السعودية تحذر النساء من ارتداء النقاب والبرقع..وها علاش | دولي
مثير ولأول مرة.. السعودية تحذر النساء من ارتداء النقاب والبرقع..وها علاش
طالبت السفارة السعودية في النمسا المواطنات السعوديات ، بالالتزام بقرار البرلمان النمسوي الخاص بمنع البرقع والنقاب، ابتداءً من أكتوبر المقبل، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة سبوتنيك الروسية''.

"شوف تيفي"

طالبت السفارة السعودية في النمسا المواطنات السعوديات ، بالالتزام بقرار البرلمان النمسوي الخاص بمنع البرقع والنقاب، ابتداءً من أكتوبر المقبل، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة سبوتنيك الروسية".

وأوضحت الوكالة الروسية أن السفارة السعودية، شددت على المواطنات مراعاة القانون عند زيارة البلاد بعد التاريخ المذكور، مشيرة إلى أن النمسا وبعد هذا القرار انضمت إلى سويسرا وفرنسا التي كانت أول بلد أوروبي يمنع النقاب في الأماكن العامة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي النمسا الروسية وكالة سبوتينك النمسا السفارة السعودي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير...أزمة دبلوماسية بين المغرب والجزائر بعد الإعتداء بالضرب والجرح على مسؤول مغربي بجزر الكراييب | دولي

خطير...أزمة دبلوماسية بين المغرب والجزائر بعد الإعتداء بالضرب والجرح على مسؤول مغربي ''بجزر الكراييب''

عاجل.. بعد مغادرته الرئاسة الفرنسية: الموت يفجع فرانسوا هولند | دولي

عاجل.. بعد مغادرته الرئاسة الفرنسية: الموت يفجع فرانسوا هولند

عاجل وبالفيديو..عملية دهس تهز أمريكا..وهذه هي التفاصيل | دولي

عاجل وبالفيديو..عملية دهس تهز أمريكا..وهذه هي التفاصيل

يا ربي السلامة..بسبب علاقة جنسية..متطرفون إسلاميون رجمو زوجين حتى الموت..وهذه هي التفاصيل المروعة | دولي

يا ربي السلامة..بسبب علاقة جنسية..متطرفون إسلاميون رجمو زوجين حتى الموت..وهذه هي التفاصيل المروعة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

دين يسر..شرعا..شنو هي مبطلات الصيام؟ | دين يسر
منذ 4 ساعات

دين يسر..شرعا..شنو هي مبطلات الصيام؟

شوف صحتك مع Doc نسرين ..كيفاش تعايشو مع السرطان‎ | شوف صحتك مع Doc نسرين

شوف صحتك مع Doc نسرين ..كيفاش تعايشو مع السرطان‎

فيديو مؤثر.. بهذه الطريقة ودعت القناة الأولى سيدة الطقس الأولى سميرة الفيزازي | قنوات أخرى

فيديو مؤثر.. بهذه الطريقة ودعت القناة الأولى سيدة الطقس الأولى سميرة الفيزازي

فيديو | ديزي دروس وكومي يفاجئان جمهور موازين بصعودهما رفقة La Fouine ويشعلان منصة سلا بأغنية فوق الشواية | قنوات أخرى

فيديو | ديزي دروس وكومي يفاجئان جمهور موازين بصعودهما رفقة La Fouine ويشعلان منصة سلا بأغنية فوق الشواية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..بعد سهرة تامر حسني..شوفو المعجبين عاوتاني أشنو دارو أمام الفندق | بووز
منذ 4 دقائق

بالفيديو..بعد سهرة تامر حسني..شوفو المعجبين عاوتاني أشنو دارو أمام الفندق

عاجل و رسميا..المغرب يخرج عن صمته بعد الاعتداء الذي تعرض له مساعد رئيس البعثة في السفارة المغربية بكاستريس من قبل مسؤول جزائري | بوليتيك

عاجل و رسميا..المغرب يخرج عن صمته بعد الاعتداء الذي تعرض له مساعد رئيس البعثة في السفارة المغربية

عاجل وجديد..أرملة مرداس تكشف عن حقائق مثيرة و صادمة في جلسة مواجهة بينها و بين عشيقها القاتل | حوادث و حقوق

عاجل وجديد..أرملة مرداس تكشف عن حقائق مثيرة و صادمة في جلسة مواجهة بينها و بين عشيقها القاتل

صادم وبالصورة..هذه هي الفتاة وعشيقها المتورطان في قتل شاب بمدينة فاس | حوادث و حقوق

صادم وبالصورة..هذه هي الفتاة وعشيقها المتورطان في قتل شاب بمدينة فاس

﻿ ﻿
أمس 12:55 GMT

عاجل و صادم.. بوليسية حْصلها راجلها البوليسي فشقة مع صاحبو المُقاول فسلا وها شنو وقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.