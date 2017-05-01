مثير ولأول مرة.. السعودية تحذر النساء من ارتداء النقاب والبرقع..وها علاش ﻿

طالبت السفارة السعودية في النمسا المواطنات السعوديات ، بالالتزام بقرار البرلمان النمسوي الخاص بمنع البرقع والنقاب، ابتداءً من أكتوبر المقبل، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة سبوتنيك الروسية''.

"شوف تيفي"

طالبت السفارة السعودية في النمسا المواطنات السعوديات ، بالالتزام بقرار البرلمان النمسوي الخاص بمنع البرقع والنقاب، ابتداءً من أكتوبر المقبل، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة سبوتنيك الروسية".

وأوضحت الوكالة الروسية أن السفارة السعودية، شددت على المواطنات مراعاة القانون عند زيارة البلاد بعد التاريخ المذكور، مشيرة إلى أن النمسا وبعد هذا القرار انضمت إلى سويسرا وفرنسا التي كانت أول بلد أوروبي يمنع النقاب في الأماكن العامة.