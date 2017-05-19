 بالصور..''أدومي'' أشهر مثلي بالمغرب بعد ظهوره عاريا في فيديو الفضيحة يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة حقيقة مرضه ﻿
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بالصور..أدومي أشهر مثلي بالمغرب بعد ظهوره عاريا في فيديو الفضيحة يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة حقيقة مرضه | مجتمع

بالصور..''أدومي'' أشهر مثلي بالمغرب بعد ظهوره عاريا في فيديو الفضيحة يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة

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بالصور..''أدومي'' أشهر مثلي بالمغرب بعد ظهوره عاريا في فيديو الفضيحة يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة حقيقة مرضه

بتاريــخ : 19 ماي 2017 / 18:45 بالصور..أدومي أشهر مثلي بالمغرب بعد ظهوره عاريا في فيديو الفضيحة يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة حقيقة مرضه | مجتمع
بالصور..''أدومي'' أشهر مثلي بالمغرب بعد ظهوره عاريا في فيديو الفضيحة يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة حقيقة مرضه
تقدم الشاب الطنجاوي المدعو ''أدومي'' بالاعتذار إلى جميع المغاربة، عقب قيامه ليلة أمس بالتعري والرقص مستخدما حركات جنسية، في مقطع فيديو مباشر على حسابه الرسمي بالفايسبوك.

"شوف تيفي"

تقدم الشاب الطنجاوي المدعو "أدومي" بالاعتذار إلى جميع المغاربة، عقب قيامه ليلة أمس بالتعري والرقص مستخدما حركات جنسية، في مقطع فيديو مباشر على حسابه الرسمي بالفايسبوك.

وأوضح "أدومي"، الذي تم وصفه بأشهر مثلي بالمغرب، أنه يعاني من مرض نفسي وانفصام في شخصيته، طالبا من المغاربة تفهم سلوكاته الغريبة وغير المفهومة.

وكتب أدومي في تدوينته على حسابه بالفايسبوك "أعتذر عن كل سلوكاتي الغريبة والغير مفهومة. أعترف أنني أفقد السيطرة على كل تصرفاتي أعترف أنني مريض نفسيا و أعاني من انفصامات في شخصيتي أقدم هذا الاعتذار لنفسي فقط، تصبحون على غد أفضل".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مرض نفسي انفصام عاري أدومي فيديو فايسبوك

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