سابقة في إطار ''الصْواب''.. رئيس مؤتمر ''الوردة'' يغادر بوزنيقة للحضور لمؤتمر حزب ''الحمامة'' بالجديدة ﻿

وصل في هذه اللحظات وفد حزب الإتحاد الإشتراكي للمشاركة في مؤتمر حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي سيعقد أشغاله على مدى ثلاثة أيام بمكتب المعارض محمد السادس بمدينة الجديدة.

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وصل في هذه اللحظات وفد حزب الإتحاد الإشتراكي للمشاركة في مؤتمر حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي سيعقد أشغاله على مدى ثلاثة أيام بمكتب المعارض محمد السادس بمدينة الجديدة.



ويتقدم حزب الإتحاد الإشتراكي، رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة الإدارية للحزب الحبيب المالكي، بالإضافة إلى بديعة الراضي عضو المكتب السياسي للحزب، حيث وجدوا في استقبالهم عددا من قيادة حزب الأحرار من داخل مكتب المعارض بالجديدة.



ويتزامن حضور الحبيب المالكي رئيس مؤتمر حزب الإتحاد الإشتراكي مع أشغال الحزب الذي تجرى في هذه اللحظات بمركب مولاي رشيد بمدينة بوزنيقة، حيث يتم مناقشة التقريرين الأدبي والمالي للحزب في هذه اللحظات.