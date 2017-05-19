مُؤتمرو الاتحاد الاشتراكي يصادقون على التقرير الأدبي بالإجماع ﻿

تقام في هذه الأثناء الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر العاشر لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة حيث ستمتد أشغال المؤتمر لمدة ثلاثة أيام.

شــوف سبــور : محمد بوحتة

تقام في هذه الأثناء الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر العاشر لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة حيث ستمتد أشغال المؤتمر لمدة ثلاثة أيام.

وعرض إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب "الوردة" التقرير الأدبي أمام المؤتمرين الحاضرين، وتمت المصادقة عيه بالإجماع.

ومن المنتظر أن يعرض بعد قليل الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي التقرير المالي و المصادقة عليه.

كما من المنتظر أيضا أن يستقبل حزب "الوردة" يوم غد السبت ضيوفه من شخصيات سياسية و فنية ورياضية، على أن يتم التصويت على الكاتب الأول للحزب يوم الأحد المقبل ليقود مرحلة جديد من عمر الحزب والتي ستمتد لأربعة مواسم.