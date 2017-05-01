خطير ..شخص دار روينة وسط المسجد خلال خطبة الجمعة وقاطع الإمام وقاليهم أنا الرسول ودار خطبة على الجنس في بنسليمان..وها شنو وقع ليه ﻿

شهد مسجد الحي الحسني، بمدينة بن سليمان، خلال صلاة الجمعة، واقعة وصفت بالخطيرة، عقب تعمد شخص مقاطعة الخطيب، حيث قام بإلقاء الخطبة بنفسه، ووجه السب والقذف للمصلين، وادعى بأنه رسول من الله، قبل أن

"شوف تيفي"

شهد مسجد الحي الحسني، بمدينة بن سليمان، خلال صلاة الجمعة، واقعة وصفت بالخطيرة، عقب تعمد شخص مقاطعة الخطيب، حيث قام بإلقاء الخطبة بنفسه، ووجه السب والقذف للمصلين، وادعى بأنه رسول من الله، قبل أن يستغل الفرصة للحديث عن أمور لها علاقة بممارسة الجنس.

وحسب مصادر محلية من بن سليمان، فقد تدخل مجموعة من المصلين، حيث تمكنوا من إيقاف الشخص المذكور، قبل تسليمه للمصالح الأمنية، التي اقتادته من المسجد إلى إحدى الدوائر الأمنية من أجل التحقيق معه.

وأضافت المصادر ذاتها أن هناك احتمالا كبيرا أن يكون المعني بالأمر مختلا عقليا، موضحين بأنه معروف بين المصلين ببيعه للأعشاب أمام المسجد.