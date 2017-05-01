 عاجل:سابقة..''إدريس لشكر'' يقدم إستقالته والإتحاديين يصوتون على منصب الكاتب الأول ''بالتصفيق'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

لأول مرة:حاتم عمور يعترف:أنا ودادي | بووز

لأول مرة:حاتم عمور يعترف:أنا ودادي

بالفيديو..حاتم عمور :ها علاش كان عندي نقاش نطلع لمنصة النهضة قْبل من أسماء لمنور | بووز

بالفيديو..حاتم عمور :ها علاش كان عندي نقاش نطلع لمنصة النهضة قْبل من أسماء لمنور

عاجل:سابقة..إدريس لشكر يقدم إستقالته والإتحاديين يصوتون على منصب الكاتب الأول بالتصفيق | بوليتيك

عاجل:سابقة..''إدريس لشكر'' يقدم إستقالته والإتحاديين يصوتون على منصب الكاتب الأول ''بالتصفيق''

في أول زيارة خارجية...إمانويل ماكرون يزور القوات الفرنسية بمالي | بوليتيك

في أول زيارة خارجية...''إمانويل ماكرون'' يزور القوات الفرنسية بمالي

عاجل وبالصور..العثماني يقود وفد البيجيدي للحضور لمؤتمر حزب الحمامة بالجديدة | بوليتيك

عاجل وبالصور..العثماني يقود وفد ''البيجيدي'' للحضور لمؤتمر حزب ''الحمامة'' بالجديدة

بالصور..وفود الأحزاب السياسية والبعثات الدبلوماسية الإفريقية بمؤتمر حزب الحمامة بالجديدة | بوليتيك

بالصور..وفود الأحزاب السياسية والبعثات الدبلوماسية الإفريقية بمؤتمر حزب ''الحمامة'' بالجديدة

فيديو جد مؤثر..لحظة دفن سيدة الطقس الأولى سميرة الفيزازي بالرباط | بووز

فيديو جد مؤثر..لحظة دفن سيدة الطقس الأولى سميرة الفيزازي بالرباط

جد مؤثر..أول فيديو من جنازة الإعلامية الشهيرة سميرة الفيزازي لحظة تشييع جثمانها بالرباط | بووز

جد مؤثر..أول فيديو من جنازة الإعلامية الشهيرة سميرة الفيزازي لحظة تشييع جثمانها بالرباط

عاجل وبالصور.. هذه هي الفتاة التي عثر عليها مقتولة ضواحي فاس+تفاصيل وحقائق تظهر لأول مرة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. هذه هي الفتاة التي عثر عليها مقتولة ضواحي فاس+تفاصيل وحقائق تظهر لأول مرة

وحدة الوطن خط أحمر

عاجل:سابقة..''إدريس لشكر'' يقدم إستقالته والإتحاديين يصوتون على منصب الكاتب الأول ''بالتصفيق''

بتاريــخ : 19 ماي 2017 / 18:08 عاجل:سابقة..إدريس لشكر يقدم إستقالته والإتحاديين يصوتون على منصب الكاتب الأول بالتصفيق | بوليتيك
عاجل:سابقة..''إدريس لشكر'' يقدم إستقالته والإتحاديين يصوتون على منصب الكاتب الأول ''بالتصفيق''
إنطلقت الجلسة العامة الأولى للمؤتمر الوطني العاشر لحزب الإتحاد الإشتراكي عشية اليوم، بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة، حيث أنهى إدريس لشكر قبل قليل، قراءة التقرير الأدبي الذي صودق عليه بالإجماع.

شوف تيفي

إنطلقت الجلسة العامة الأولى للمؤتمر الوطني العاشر لحزب الإتحاد الإشتراكي عشية اليوم، بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة، حيث أنهى إدريس لشكر قبل قليل، قراءة التقرير الأدبي الذي صودق عليه بالإجماع.

ويستعد إدريس لشكر في هذه اللحظات لقراءة التقرير المالي للحزب، حيث ينتظر هو الآخر المصادقة عليه بالإجماع، رغم حضور بعض المحسوبين على تيار الغاضبين الذين لم يحركوا ساكنا أمام المؤتمرين، الذين حولوا قاعة المركب إلى جلسات للمناقشة الثنائية.

وسيقدم إدريس لشكر مباشرة بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، إستقالته بشكل رسمي من منصب الكاتب الأول للحزب، في إنتظار جلسة يوم غد مساءا لتسمية الكاتب المحلي المقبل للحزب، والتي حسمت مسبقا لإدريس لشكر باعتباره المرشح الوحيد.

وكشف أحد المؤتمرين في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" أن التصويت عشية يوم غد السبت على منصب الكاتب الأول للحزب سيكون بالتصفيق، نظرا لغياب أي مرشح آخر للمرور إلى عملية التصويت.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

لشكر ادريس التصويت المؤثمر شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

في أول زيارة خارجية...إمانويل ماكرون يزور القوات الفرنسية بمالي | بوليتيك

في أول زيارة خارجية...''إمانويل ماكرون'' يزور القوات الفرنسية بمالي

عاجل وبالصور..العثماني يقود وفد البيجيدي للحضور لمؤتمر حزب الحمامة بالجديدة | بوليتيك

عاجل وبالصور..العثماني يقود وفد ''البيجيدي'' للحضور لمؤتمر حزب ''الحمامة'' بالجديدة

بالصور..وفود الأحزاب السياسية والبعثات الدبلوماسية الإفريقية بمؤتمر حزب الحمامة بالجديدة | بوليتيك

بالصور..وفود الأحزاب السياسية والبعثات الدبلوماسية الإفريقية بمؤتمر حزب ''الحمامة'' بالجديدة

بالصور.. الستاتي ..بوسعيد والطالبي العلمي بوعيدة أول الحاضرين من المشاهير لمؤتمر حزب التجمع الوطني للأحرار | بوليتيك

بالصور.. ''الستاتي'' ..''بوسعيد'' و''الطالبي العلمي'' ''بوعيدة'' أول الحاضرين من المشاهير لمؤتمر حزب التجمع الوطني للأحرار

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

دين يسر..شرعا..شنو هي مبطلات الصيام؟ | دين يسر
منذ 2 ساعات

دين يسر..شرعا..شنو هي مبطلات الصيام؟

شوف صحتك مع Doc نسرين ..كيفاش تعايشو مع السرطان‎ | شوف صحتك مع Doc نسرين

شوف صحتك مع Doc نسرين ..كيفاش تعايشو مع السرطان‎

فيديو مؤثر.. بهذه الطريقة ودعت القناة الأولى سيدة الطقس الأولى سميرة الفيزازي | قنوات أخرى

فيديو مؤثر.. بهذه الطريقة ودعت القناة الأولى سيدة الطقس الأولى سميرة الفيزازي

فيديو | ديزي دروس وكومي يفاجئان جمهور موازين بصعودهما رفقة La Fouine ويشعلان منصة سلا بأغنية فوق الشواية | قنوات أخرى

فيديو | ديزي دروس وكومي يفاجئان جمهور موازين بصعودهما رفقة La Fouine ويشعلان منصة سلا بأغنية فوق الشواية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

لأول مرة:حاتم عمور يعترف:أنا ودادي | بووز
منذ 3 دقائق

لأول مرة:حاتم عمور يعترف:أنا ودادي

بالفيديو..حاتم عمور :ها علاش كان عندي نقاش نطلع لمنصة النهضة قْبل من أسماء لمنور | بووز

بالفيديو..حاتم عمور :ها علاش كان عندي نقاش نطلع لمنصة النهضة قْبل من أسماء لمنور

عاجل:سابقة..إدريس لشكر يقدم إستقالته والإتحاديين يصوتون على منصب الكاتب الأول بالتصفيق | بوليتيك

عاجل:سابقة..''إدريس لشكر'' يقدم إستقالته والإتحاديين يصوتون على منصب الكاتب الأول ''بالتصفيق''

في أول زيارة خارجية...إمانويل ماكرون يزور القوات الفرنسية بمالي | بوليتيك

في أول زيارة خارجية...''إمانويل ماكرون'' يزور القوات الفرنسية بمالي

﻿ ﻿
أمس 12:55 GMT

عاجل و صادم.. بوليسية حْصلها راجلها البوليسي فشقة مع صاحبو المُقاول فسلا وها شنو وقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.