عاجل:سابقة..''إدريس لشكر'' يقدم إستقالته والإتحاديين يصوتون على منصب الكاتب الأول ''بالتصفيق'' ﻿

إنطلقت الجلسة العامة الأولى للمؤتمر الوطني العاشر لحزب الإتحاد الإشتراكي عشية اليوم، بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة، حيث أنهى إدريس لشكر قبل قليل، قراءة التقرير الأدبي الذي صودق عليه بالإجماع.

شوف تيفي



إنطلقت الجلسة العامة الأولى للمؤتمر الوطني العاشر لحزب الإتحاد الإشتراكي عشية اليوم، بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة، حيث أنهى إدريس لشكر قبل قليل، قراءة التقرير الأدبي الذي صودق عليه بالإجماع.



ويستعد إدريس لشكر في هذه اللحظات لقراءة التقرير المالي للحزب، حيث ينتظر هو الآخر المصادقة عليه بالإجماع، رغم حضور بعض المحسوبين على تيار الغاضبين الذين لم يحركوا ساكنا أمام المؤتمرين، الذين حولوا قاعة المركب إلى جلسات للمناقشة الثنائية.



وسيقدم إدريس لشكر مباشرة بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، إستقالته بشكل رسمي من منصب الكاتب الأول للحزب، في إنتظار جلسة يوم غد مساءا لتسمية الكاتب المحلي المقبل للحزب، والتي حسمت مسبقا لإدريس لشكر باعتباره المرشح الوحيد.



وكشف أحد المؤتمرين في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" أن التصويت عشية يوم غد السبت على منصب الكاتب الأول للحزب سيكون بالتصفيق، نظرا لغياب أي مرشح آخر للمرور إلى عملية التصويت.