في أول زيارة خارجية...''إمانويل ماكرون'' يزور القوات الفرنسية بمالي ﻿

بعد نحو أسبوع على تنصيبه رئيسا لفرنسا، وصل ''إيمانويل ماكرون'' اليوم الجمعة، في أول رحلة خارجية له لجمهورية مالي للقاء جنود بلاده الذين يقاتلون ''المتشددين الإسلاميين'' في مالي.

شوف تيفي



بعد نحو أسبوع على تنصيبه رئيسا لفرنسا، وصل "إيمانويل ماكرون" اليوم الجمعة، في أول رحلة خارجية له لجمهورية مالي للقاء جنود بلاده الذين يقاتلون "المتشددين الإسلاميين" في مالي.



وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون كأول رحلة خارجية له بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، بلقاء جنود بلاده الذين يقاتلون المتشددين الإسلاميين في مالي، حيث ازداد الوضع الأمني سوءاً في البلد الإفريقي على الرغم من التدخل الفرنسي قبل أكثر من أربع سنوات.



وتعتبر منطقة الساحل الإفريقي عرضة للخطر بعد سلسلة من الهجمات في الأشهر القليلة الماضية، ويتسم الوضع السياسي في منطقة الساحل بالهشاشة، وتمتد صحاريها التي تتخذ كملجأ للجماعات المتشددة.



ووضع ماكرون، الوافد الجديد على ساحة الدبلوماسية الدولية، مكافحة الإرهاب على رأس أولوياته الأمنية، خلال الحملة الانتخابية وتعهد بتعزيز الدعم لحلفائه في غرب إفريقيا.



ويتمركز في مدينة جاو المالية حوالي 1600 جندي فرنسي، حيث يتوقع أن يلتقي ماكرون رئيس مالي إبراهيم أبوبكر كيتا، وتأتي الزيارة لتعيد تأكيد التزام باريس في تناقض صارخ مع سلفه، الذي بدأ عهده بسحب الجنود من أفغانستان.