عاجل وبالصور..العثماني يقود وفد ''البيجيدي'' للحضور لمؤتمر حزب ''الحمامة'' بالجديدة ﻿

وصل في هذه اللحظات وفد حزب العدالة والتنمية لمؤتمر حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تحتضن أشغاله على مدى ثلاثة أيام بمكتب المعارض محمد السادس بمدينة الجديدة.

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وصل في هذه اللحظات وفد حزب العدالة والتنمية لمؤتمر حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تحتضن أشغاله على مدى ثلاثة أيام بمكتب المعارض محمد السادس بمدينة الجديدة.



ويتقدم وفد حزب "المصباح" رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني "للبيجيدي" سعد الدين العثماني، بالإضافة إلى حضور الوزيرين لحسن الداودي وعبد القادر اعمارة الأعضاء كذلك في الأمانة العامة للمصباح.



في ذات السياق حل قبل قليل، وفد حزب الأصالة والمعاصرة، يترأسه القيادي في الحزب محمد الشيخ بيد الله، ليعقبه مباشرة وفد حزب التقدم والإشتراكية يتزعمه الأمين العام للحزب نبيل بن عبد الله مرفوقا بعضو المكتب السياسي للحزب خالد الناصري، بالإضافة إلى وفد هام لحليف حزب التجمع الوطني للأحرار في البرلمان والحكومة حزب الإتحاد الدستوري، يقوده الأمين العام محمد ساجد.

