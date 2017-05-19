بالصور..وفود الأحزاب السياسية والبعثات الدبلوماسية الإفريقية بمؤتمر حزب ''الحمامة'' بالجديدة ﻿

بدأت في هذه اللحظات الوفود والمؤتمرين يتقاطرون على مكتب المعارض محمد السادس بمدينة الجديدة، الذي سيشهد الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر السادس لحزب التجمع الوطني للأحرار بعد قليل.

تيفي

بدأت في هذه اللحظات الوفود والمؤتمرين يتقاطرون على مكتب المعارض محمد السادس بمدينة الجديدة، الذي سيشهد الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر السادس لحزب التجمع الوطني للأحرار بعد قليل.



ووصل في هذه اللحظات وفد حزب الأصالة والمعاصرة، يترأسه القيادي في الحزب محمد الشيخ بيد الله، ليعقبه مباشرة وفد حزب التقدم والإشتراكية يتزعمه الأمين العام للحزب نبيل بن عبد الله مرفوقا بعضو المكتب السياسي للحزب خالد الناصري، بالإضافة إلى وفد هام لحليف حزب التجمع الوطني للأحرار في البرلمان والحكومة حزب الإتحاد الدستوري، يقوده الأمين العام محمد ساجد.



وبدأت وفود تمثل سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية بالعاصمة الرباط تتقاطر على قاعة المؤتمر، حيث كان في إستقبالهم القيادي في الحزب رشيد الطالبي العلمي.

كما شوهد الفنان الشعبي المعروف بالمنطقة، عبد العزيز الستاتي، رفقة أعضاء المكتب السياسي والمؤتمرين الذين غصت بهم جنبات القاعة الكبرى للمعارض بمدينة الجديدة، حيث ستمتد أشغال المؤتمر لمدة ثلاثة أيام.