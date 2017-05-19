عاجل وبالصور.. هذه هي الفتاة التي عثر عليها مقتولة ضواحي فاس+تفاصيل وحقائق تظهر لأول مرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الفتاة التي عثر عليها بمنطقة تبودة ضواحي فاس جثة هامدة وبها طعنات على مستوى العنق، تبلغ من العمر قيد حياتها 25 سنة، وليس 15 سنة كما كشفت عنه المعطيات الأولية للجريمة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الفتاة التي عثر عليها بمنطقة تبودة ضواحي فاس جثة هامدة وبها طعنات على مستوى العنق، تبلغ من العمر قيد حياتها 25 سنة، وليس 15 سنة كما كشفت عنه المعطيات الأولية للجريمة.

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن الفتاة الضحية المسماة "سكينة"، والتي تعيش بحي الأمل بفاس، كانت تعاني من مرض في الأعصاب، وقد غادرت الثلاثاء الماضي منزل أسرتها من أجل شراء إحدى حاجيات والدها من محل تجاري بالحي، لكنها لم تعد واختفت عن الأنظار قبل أن يتم العثور عليه أمس جثة هامدة، غارقة في دمائها وهي ملفوفة بكيس بلاستيكي.

وأضاف المصدر ذاته أن والدة القتيلة، حملت المسؤولية لمستشفى الحسن الثاني للأمراض العقلية ، لرفضها تمكين ابنتها من العلاج، موضحا أن الهالكة ستوارى الثرى في هذه اللحظات بمقبرة ويسلام، وسط حضور كبير لأقربائها وأفراد أسرتها المكلومين.

واشار ذات المصدر أن المصالح الأمينة بمدينة فاس وبتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، تسابق الزمن للكشف على هوية المتورطين في مقتل "سكينة".