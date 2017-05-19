بالصور.. ''الستاتي'' ..''بوسعيد'' و''الطالبي العلمي'' ''بوعيدة'' أول الحاضرين من المشاهير لمؤتمر حزب التجمع الوطني للأحرار ﻿

بدأت في هذه اللحظات الوفود والمؤتمرون يتقاطرون على مكتب المعارض محمد السادس بمدينة الجديدة، الذي سيشهد الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر السادس لحزب التجمع الوطني للأحرار.

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بدأت في هذه اللحظات الوفود والمؤتمرون يتقاطرون على مكتب المعارض محمد السادس بمدينة الجديدة، الذي سيشهد الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر السادس لحزب التجمع الوطني للأحرار.



وكانت أولى الشخصيات السياسية الحاضرة، أعضاء المكتب السياسي للحزب والوزراء في حكومة سعد الدين العثماني، يتقدمهم رشيد الطالبي العلمي، ومحمد بوسعيد، وامباركة بوعيدة، بالإضافة إلى المؤتمرين الذين سيتداولون في القانون الأساسي للحزب وإعلان تشكيل التنظيمات الموازية من شبيبة وذراع نسائية.



كما شوهد الفنان الشعبي المعروف بالمنطقة، عبد العزيز الستاتي، رفقة أعضاء المكتب السياسي والمؤتمرين الذين غصت بهم جنبات القاعة الكبرى للمعارض بمدينة الجديدة، حيث ستمتد أشغال المؤتمر لمدة ثلاثة أيام.